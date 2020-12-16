В Fortnite добавлена новая реферальная функция Reboot A Friend

В Fortnite продолжается глава 2 - 5 сезона. Разработчики добавили новую функцию "Reboot A Friend" ("Перезагрузи друга"). Новая функция работает только с одним другом. Игроку необходимо пригласить одного из друзей, который не заходил в игру около 30 дней. Оба игрока получают одинаковые потрясающие награды после совместной игры. Награды будут выдаваться за 1, 5, 10 и 20 совместно проведенных игр. Среди наград доступны бонусы, скины и украшения. Награды зачисляются в течении 7 дней.

Fortnite Reboot A Friend будет доступна с 14 декабря до 4 января 2021 года.
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