В Fortnite запустили третью главу

Epic Games не потребовалось много времени, чтобы подтвердить детали главы под номером 3 в популярной королевской битве Fortnite. Разработчик официально выпустил трейлер, в котором рассказывается, чего ожидать как в главе номер 3, так и в ее первом сезоне новой главы. Например, разработчики показали достаточно интересный новый остров, который получил множество интересных локаций, а также различные изменения ландшафта и новые биомы. Однако изменения игрового процесса, пожалуй, более важны — вам придется пересмотреть свою тактику, если хотите побеждать в сражениях. Например, механика скольжения и поворота должна помочь вам двигаться (и уворачиваться) быстрее, чем раньше, плюс можно уклоняться от внезапных выстрелов.

Вы также можете зарабатывать опыт помимо королевской битвы в новом режиме «Вечеринки», где пользователи могут общаться друг с другом, заводить новые знакомства и всё в таком духе . Epic Games явно надеется как на развитие небоевой метавселенной, так и на возвращение своих лучших игроков благодаря значительному перечню нововведений. И да, есть новые персонажи. Человек-паук хорошо подходит для новой механики раскачивания на паутине, но вы также можете играть за персонажа Fortnite Дуэйна «Скала» Джонсона, персонажа The Foundation, или за Маркуса и Кейта из Gears of War. Конечно, это лишь начало того, что геймеры получат в итоге, но уже сейчас третья глава выглядит достаточно интересно даже для тех, кто ранее в королевскую битву не играл.
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