В Fortnite запустили третью главу

Вы также можете зарабатывать опыт помимо королевской битвы в новом режиме «Вечеринки», где пользователи могут общаться друг с другом, заводить новые знакомства и всё в таком духе . Epic Games явно надеется как на развитие небоевой метавселенной, так и на возвращение своих лучших игроков благодаря значительному перечню нововведений. И да, есть новые персонажи. Человек-паук хорошо подходит для новой механики раскачивания на паутине, но вы также можете играть за персонажа Fortnite Дуэйна «Скала» Джонсона, персонажа The Foundation, или за Маркуса и Кейта из Gears of War. Конечно, это лишь начало того, что геймеры получат в итоге, но уже сейчас третья глава выглядит достаточно интересно даже для тех, кто ранее в королевскую битву не играл.