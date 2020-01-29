В Ghost Recon Breakpoint появился терминатор T-800

Игровая компания Ubisoft начала сотрудничество с компанией Studiocanal. В результате в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoin добавили событие по мотивам фильма Терминатор.

В обновлений Ubisoft подготовила две операции: спасение Рейс Алдвин, прибывшею из будущего, и уничтожение Терминатора.

Новые операция добавят в игру с 29 января. Каждый геймер сможет сразиться с грозными киборгами модели Т-800 в ежедневных боях и заданиях на перехват.

Ubisoft также обещает выпустить ряд обновлений, призванных улучшить разные аспекты игры.