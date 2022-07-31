В Gran Turismo 7 вышло новое обновление 1.19

Polyphony Digital выпустила обновление GT7 1.19 для консолей PS5 и PS4. Новое обновление добавляет в игру три новых автомобиля, два из которых Maserati A6GCS/53 Spyder '54 и Nissan Skyline Super Silhouette Group 5 '84, их можно приобрести в Legend Cars. Также был добавлен спорткар Porsche 918 Spyder '13. Обновление 1.19 оптимизирует игру и исправляет известные проблемы. Размер обновления составляет 1,37 ГБ на PS5 и 1,66 ГБ на PS4. В обновление включены две новые локации Scapes для фотографирования автомобилей.

Полные примечания к обновлению доступны на официальном сайте игры.