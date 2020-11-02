В Индии введен запрет на мобильную игру PUBG Mobile

Индийское правительство ввело запрет на популярную мобильную игру PUBG Mobile, а также на 117 приложений китайских разработчиков. Мобильная версия была очень популярна среди индийских геймеров. Tencent передаст права на публикацию игры в Индии владельцу интеллектуальной собственности PUBG, которой является Blue Hole Studio. BlueHole объявила об отзыве лицензии, выданной Tencent на распространение игры в Индии.

Blue Hole Studio ведет переговоры с индийской компанией Reliance Jio, чтобы снова запустить игру в Индии и возможно, что мобильную игру перезапустят в Индии. Tencent Games написала обращение в социальной сети на это объявление: "Мы глубоко сожалеем об этом результате и искренне благодарим вас за вашу поддержку и любовь к PUBG MOBILE в Индии".
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