В Китае забанили глобальную версию Steam

Но Steam China также не имеет каких-либо функций сообщества, включая Steam Workshop, Community Market, функцию форумов и раздел активностей, в котором отображаются текущие трансляции пользователей в Steam, недавние скриншоты из игр, руководства по играм, созданные сообществом, и многое другое. Очевидный запрет Китая на глобальную версию Steam — это грубый способ завершить год, который страна потратила на борьбу с игровой зависимостью. Например, в июле Tencent представила технологию распознавания лиц, которая сканирует лица детей, чтобы они соблюдали комендантский час, установленный Китаем, чтобы дети не играли поздно ночью. Всего через месяц в Китае было введено новое правило, запрещающее несовершеннолетним играть в игры более трех часов в неделю. Позже Китай запретил Fortnite, хотя игра уже была сильно изменена, чтобы соответствовать строгим правилам Китая.