В Китае забанили глобальную версию Steam

Согласно отчету информационного издания TheGamer, Steam Global, похоже, был запрещен в Китае. В стране остается доступной только китайская версия Steam, которая в настоящее время предлагает ограниченную библиотеку, состоящую всего из 103 игр — очень небольшую часть из более чем 110 000 игр, имеющихся в Steam Global на момент написания новости. Правительственный запрет оставляет китайским геймерам доступ только к Steam China, который впервые был запущен в феврале этого года. В дополнение к тому, что игр там намного меньше — единственными основными проектами с доступом к мультиплееру являются Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) и Dota 2.

Но Steam China также не имеет каких-либо функций сообщества, включая Steam Workshop, Community Market, функцию форумов и раздел активностей, в котором отображаются текущие трансляции пользователей в Steam, недавние скриншоты из игр, руководства по играм, созданные сообществом, и многое другое. Очевидный запрет Китая на глобальную версию Steam — это грубый способ завершить год, который страна потратила на борьбу с игровой зависимостью. Например, в июле Tencent представила технологию распознавания лиц, которая сканирует лица детей, чтобы они соблюдали комендантский час, установленный Китаем, чтобы дети не играли поздно ночью. Всего через месяц в Китае было введено новое правило, запрещающее несовершеннолетним играть в игры более трех часов в неделю. Позже Китай запретил Fortnite, хотя игра уже была сильно изменена, чтобы соответствовать строгим правилам Китая.