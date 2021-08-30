В Китае запретили играть в игры дольше трёх часов

Китайские власти приняли достаточно жёсткий закон, который напрямую регулирует возможность детей играть в мобильные и компьютерные игры. Уже сентября на территории Китая детям разрешено будет играть в игры только в течение 3 часов, то есть играть больше 3 часов будет нельзя. Об этом ограничении говорили на протяжении достаточно длительного времени, но никто не мог даже предположить, что власти Китая всё же примут данный закон и весьма сурово ограничат пользователей в плане мобильных и компьютерных игр.

Сами власти заявили, что это ограничение необходимо для повышения уровня образования среди молодёжи, а также невозможность играть больше 3 часов в сутки повлияет на физическое и психологическое здоровье подрастающего поколения. К сожалению, это ограничение весьма серьезно повлияет на разработчиков мобильных игр, которые привыкли получать внушительную прибыль именно с геймеров, которые играют на протяжении длительного времени. Теперь, когда ввели ограничение всего в 3 часа в сутки, некоторые геймеры будут выбирать, в какие именно игры им играть. И, естественно, это весьма негативно скажется на общем онлайне и общей прибыли известных китайских издательств, которые уже теряют прибыль и теряют стоимость своих акций. С другой стороны, нужно понимать, что аудитория китайских геймеров всё равно огромная, даже после введения ограничения она остаётся наибольшей на всей планете. Так что издатели даже после того, как они потеряют какую-то часть аудитории, всё равно будут получать внушительную прибыль на протяжении всего своего срока существования.
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