В Lineage 2 Essence открыли два новых сервера

Любой, кто хоть раз играл в MMO-игры, знает, что попасть на открытие сервера — лучшее, что только можно придумать. И в случае с Lineage 2 Essence это правило, безусловно, работает как нельзя лучше — пользователи получают возможность занять лучшие локации для поднятия своего уровня на более удобных противниках, есть даже возможность занять боссов и получить с них ценный лут раньше остальных. Это уже не говоря о возможности создать клан с интересным названием, пока его не заняли другие игроки. Всё это было представлено 19 октября при запуске новых серверов Plum и Lavender, но если вы не успели на данное мероприятие или просто не знали, что запускаются два новых сервера, то не беда — игра от этого хуже явно не стала. Наоборот, сейчас самое время врываться в бой.

Дело в том, что на открытии серверов Lineage 2 Essence есть и негативные моменты — на начальных локациях море новых игроков, получить возможность качать уровень крайне тяжело, да и банально пройти квест иногда проблематично. Сейчас, когда все желающие за неделю прокачались и ушли на другие локации, пользователь может спокойно выбрать себе подходящий сервер, а потом отправиться качать своего персонажа, собирать ресурсы, копить валюту на покупку предметов и не только. Это крайне интересная игра с десятилетней историей, которая может принести море удовольствия, даёт возможность найти новых друзей и вместе проходить сложные квесты или побеждать опасных боссов. Настоящий рай для геймеров, ценящих олдскул.