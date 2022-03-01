В Lineage 2 Essence выходит глобальное обновление Vanguard

Знакомая и любимая миллионами игроков по всему миру легендарная MMORPG Lineage 2 давно разделилась на три версии. Lineage 2 Essence – это выбор тех, кто предпочитает покорять яркий и волшебный мир в одиночку, не опираясь на напарников по группе или друзей. И совсем скоро, благодаря выходу очередного обновления, у поклонников игры появится возможность опробовать свои силы в новых локациях и зонах охоты, а также бросить вызов грозным монстрам в подземельях и временных зонах и ощутить всю мощь класса Всадник Авангарда.

Всадник Авангарда – это уникальный класс, который использует кавалерийский стиль боя. Удостоиться этого звания могут лишь самые достойные и смелые мужи из племени орков. В атаку всадники идут верхом на своём верном питомце: волке или льве. И сражаются они, как одно целое, используя острые когти ездового питомца и длинное копьё самого наездника. Также к особенностям класса можно отнести их уникальный облик и то, что эти воины носят исключительно тяжёлую броню, но не могут носить щит.

Кроме нового класса, глобальное обновление Vanguard добавит в игру два новых подземелья, группового босса Лорда Валлока и земли Годдарда, где самые опытные путешественники смогут отправиться на покорение локаций Горячие Источники, Ущелье Горда, Военную Базу Моргос и Крепость Циленос.

Вместе с новым интересным игровым контентом обновление привнесёт в игру ребаланс классов лучников, призывателей и магов, который откроет новые умения для каждого из них и позволит использовать своего персонажа максимально эффективно.

И завершает картину межсерверный аукцион, который придётся по вкусу всем любителям торговли и станет новым интересным опытом для каждого, кто в душе «гном». Теперь покупать и продавать ресурсы и снаряжение можно будет по самым выгодным ценам.