В Marvel's Avengers будет добавлен новый герой

На данный момент в игре Marvel's Avengers представлены следующие супергерои: Железный Человек, Тор, Халк, Капитан Америка, Черная Вдова и Мисс Марвел. Разработчики, продолжая работать над игрой, презентовали еще одного героя который появится после официального выхода игры. Новым героем стал всеми любимый Соколиный Глаз. Герой будет иметь собственную сюжетную линию и набор миссий, отдельно от компаний. В дополнении к Соколиному Глазу, разработчики готовят еще три героя, которые держатся в секрете.

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