В Marvel's Avengers добавят новых персонажей Black Panther и War Machine

На данный момент компания Crystal Dynamics ведет работу над улучшением игры и отложила планы относительно нового контента для игры. Первыми персонажами которых намерены добавить разработчики станут Kate Bishop и Clint Barton, затем в 2021 году появится Spider-Man в качестве эксклюзивного DLC для PlayStation 5.

В последнем патче игры была обнаружена информация о Black Panther и War Machine, а также новых миссиях для Marvel's Avengers. Когда ожидать новый контент и новых героев, еще неизвестно. Нас ожидает первая сюжетная линия миссии персонажей и героев DLC, которая должна выйти в начале 2021 года.
Комментарии и отзывы Marvel's Avengers
Обзоры:
Desperados III - Долгожданный релиз игры о Диком ЗападеDesperados III - Долгожданный релиз игры о Диком Западе
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 лучших игр с открытым миромВо что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 лучших игр с открытым миром
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Новости:
Genshin Impact за первую неделю принесла 60 миллионов долларов

Недавно выпущенная мобильная ролевая игра Genshin Impact пользуется большим успехом с момента ее запуска....
Обновление для Dragon Ball Z Kakarot откроет доступ к карточной игре Dragon Ball Card Warriors

Bandai Namco Entertainment продолжает выпускать новый контент для своей игры Dragon Ball Z Kakarot и объя...
Вышел патч 1.01 для Final Fantasy VII Remake

Прошло уже шесть месяцев после выхода игры Final Fantasy VII Remake. Разработчики решили выпустить первое...
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игрыОбзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900XОбзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X
Документы Google в Play Store уже скачал...
Документы Google в Play Store уже скачалGoogle известен не только своей поисковой системой, но и наиболее часто используемых сервисов интернет-ги...
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или...
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук илиС новыми ноутбуками семейства Yoga от Lenovo мы уже знакомились на примере нескольких моделей, включая ...
Riot Games сотрудничает с AAPE над созда...
Riot Games сотрудничает с AAPE над создаРазработчик Riot Games и AAPE объявили о своем сотрудничестве по созданию коллекции одежды под названием ...
Мобильный чип Qualcomm Snapdragon 732G д...
Мобильный чип Qualcomm Snapdragon 732G дQualcomm Snapdragon выпустила новый мобильный чип 732G, который будет оснащаться в грядущем телефоне комп...
У Sony проблемы с продажей PS5 в Индии...
У Sony проблемы с продажей PS5 в ИндииВозникла довольно интересная ситуация — до релиза PS5 осталось совсем немного, компания Sony уже готовит ...
Первые фото с камеры смартфона Iqoo 5 вп...
Первые фото с камеры смартфона Iqoo 5 впКомпания Iqoo поделилась фотографиями, сделанными на камеру смартфона Iqoo 5. В частности, снимки демонст...
Microsoft представила возможности нового...
Microsoft представила возможности новогоMicrosoft опубликовала некоторые подробности о своем предстоящем новом API DirectX 12_2. DirectX 12_2 и D...
Huawei раскрывает технические характерис...
Huawei раскрывает технические характерисHuawei P Smart 2021 - новейший смартфон от китайского производителя, оснащенный набором из четырех камер:...
Представлен объектив Pergear 35mm f/1.2 ...
Представлен объектив Pergear 35mm f/1.2 Китайская компания Pergear представила мануальный объектив Pergear 35mm f/1.2 для камер формата APS-C с к...
SPC Gear представила линейку игровых кла...
SPC Gear представила линейку игровых клаSPC Gear представила линейку игровых клавиатур GK630K Tenkeyless Gaming. Новая линейка предлагает стильны...
Logitech представила бюджетную беспровод...
Logitech представила бюджетную беспроводLogitech представила бюджетную беспроводную мышь M190. Мышка имеет простой дизайн и удобную форму. Ее раз...
Бюджетный Samsung Galaxy A12 получит 64 ...
Бюджетный Samsung Galaxy A12 получит 64 В сети появились подробности о смартфоне начального уровня Samsung Galaxy A12, который еще не был предста...
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузиОбзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor