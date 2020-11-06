В Marvel's Avengers добавят новых персонажей Black Panther и War Machine

На данный момент компания Crystal Dynamics ведет работу над улучшением игры и отложила планы относительно нового контента для игры. Первыми персонажами которых намерены добавить разработчики станут Kate Bishop и Clint Barton, затем в 2021 году появится Spider-Man в качестве эксклюзивного DLC для PlayStation 5.

В последнем патче игры была обнаружена информация о Black Panther и War Machine, а также новых миссиях для Marvel's Avengers. Когда ожидать новый контент и новых героев, еще неизвестно. Нас ожидает первая сюжетная линия миссии персонажей и героев DLC, которая должна выйти в начале 2021 года.