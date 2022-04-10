В Metroid Dread 2.1.0 на Nintendo Switch добавлены новые режимы битвы с боссами

Nintendo выпустила обновление Metroid Dread 2.1.0 для Nintendo Switch, которое добавляет новые режимы битвы с боссами. Совершенно новый режим доступен для всех владельцев Metroid Dread. Игрокам доступно в общей сложности три режима схватки с боссом, в том числе режим схватки (Boss Rush), в котором игроки сражаются с 12 непрерывными битвами с боссами, режим схватки за выживание (Survival Rush), в котором игроки видят, сколько боссов они могут победить за 5-минутный лимит времени, и режим (Dread rush), который сравним с режимом Boss Rush, но если Самус попадает под удар босса, ее энергия падает до нуля, и она терпит поражение.

Также была исправлена ​​ошибка, из-за которой экран Game Over не отображался должным образом, когда Самус получала урон и терпела поражение сразу после уничтожения центрального блока.