В NBA 2K21 добавлена внутриигровая реклама

Пользователи баскетбольного симулятора NBA 2K21 начали критиковать добавление внутриигровой рекламы. Реклама демонстрирует VR-гарнитуру Oculus Quest 2 и ее нельзя пропустить. Хотя многие утверждают, что реклама не превышает время загрузки до начала игры. Но учитывая то, что консоль PlayStation 5 будет оснащаться SSD-накопителем и способна загружать игры за 2 секунды, реклама будет неуместна.

Кроме того, компания 2K подождала месяц после запуска, чтобы представить рекламу, возможно, как способ избежать потери стартовых продаж из-за негативной прессы и отрицательных отзывов. Игроки надеются, что рекламу скоро отключат.