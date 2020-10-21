В NBA 2K21 добавлена внутриигровая реклама

Пользователи баскетбольного симулятора NBA 2K21 начали критиковать добавление внутриигровой рекламы. Реклама демонстрирует VR-гарнитуру Oculus Quest 2 и ее нельзя пропустить. Хотя многие утверждают, что реклама не превышает время загрузки до начала игры. Но учитывая то, что консоль PlayStation 5 будет оснащаться SSD-накопителем и способна загружать игры за 2 секунды, реклама будет неуместна.

Кроме того, компания 2K подождала месяц после запуска, чтобы представить рекламу, возможно, как способ избежать потери стартовых продаж из-за негативной прессы и отрицательных отзывов. Игроки надеются, что рекламу скоро отключат.

Комментарии и отзывы NBA 2K21
Обзоры:
Обзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для AppleОбзор Satechi Trio Wireless Charging Pad ST-X3TWCPM. Беспроводная зарядка для Apple
Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейкаОбзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Новости:
Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышки

Не так давно у нас вышел обзор одной из лучших мышек для работы Razer Pro Click, ее тестирование мы прово...
EK упрощает кабель менеджмент благодаря кабельным стяжкам EK-Loop CMS

Компания EK представила кабельные стяжки EK-Loop CMS. С помощью них пользователь улучшит организацию кабе...
Умный рюкзак Samsonite на базе Google Jacquard

Бренд Samsonite представил два новых рюкзака Konnect-i, каждый из которых оснащен жаккардовой технологией...
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкойОбзор ID-COOLING DF-12025-ARGB TRIO. Комплект из трех вентиляторов с подсветкой
Лучший планетарный миксер. Kitfort KT-1391Лучший планетарный миксер. Kitfort KT-1391
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-9...
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-9С выходом «девятки» компания GoPro вновь поднимает планку экшен-камер, предложив съемку в разрешении 5К и...
Realme Q2 слили в сеть до релиза...
Realme Q2 слили в сеть до релизаМы уже давно привыкли к тому, что крупные релизы на рынке смартфонов сливают еще до того, как производите...
Xiaomi демонстрирует беспроводную зарядк...
Xiaomi демонстрирует беспроводную зарядкЗарядные устройства смартфонов стали настолько мощными, что способны зарядить устройство за короткий пром...
Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStati...
Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStatiКогда много играешь на консоли таких как Xbox One S, Xbox One X или PlayStation, то предпочтительнее пров...
Ноутбук Acer Swift 3X получил дискретную...
Ноутбук Acer Swift 3X получил дискретнуюВслед за ASUS с его VivoBook Flip 14 компания Acer представила свой ноутбук с дискретной видеокартой от I...
Представлен объектив Sigma 85mm F1.4 DG ...
Представлен объектив Sigma 85mm F1.4 DG Как и было обещано, сегодня компания Sigma представила объектив Sigma 85mm F1.4 DG DN Art, который предна...
Лучшая беспроводная зарядка. Xiaomi Mi W...
Лучшая беспроводная зарядка. Xiaomi Mi WВ последнее время многие пользователи стали все больше времени уделять беспроводным гаджетам, среди котор...
Vivo Y51s среднебюджетный смартфон c 5G...
Vivo Y51s среднебюджетный смартфон c 5GКомпания Vivo представила смартфон среднего класса с поддержкой сетей пятого поколения. Новинка получила ...
Sony Xperia 5 II показали на новых ренде...
Sony Xperia 5 II показали на новых рендеПрофильный ресурс Slashleaks поделился изображениями смартфона Sony Xperia 5 II, который еще не был предс...
Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2...
Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2Для стабильной работы системы водоснабжения из центрального водопровода используется насосная станция. В ...
Смартфон BlackBerry 5G с физической клав...
Смартфон BlackBerry 5G с физической клав Onward...
Игровой смартфон Black Shark 3S получил ...
Игровой смартфон Black Shark 3S получил Принадлежащий компании Xiaomi бренд Black Shark пополнил ассортимент игровых смартфонов моделью Black Sha...
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Лучший планетарный миксер. Kitfort KT-1391Лучший планетарный миксер. Kitfort KT-1391
Обзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литровОбзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор для аквариума до 100 литров
Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачиОбзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачи
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor