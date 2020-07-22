В PUBG стартовал новый восьмой сезон

Разработчики PUBG рады сообщить о том, что игра достигла 70 миллионов проданных копий и решила отпраздновать этот рубеж. Новый сезон уже стартовал, который переделывает карту Sanhok, а также многое другое. Карта Sanhok полностью переделена. В игру был добавлен грузовик с трофеем. Награда за уничтожение грузовика разнообразная, включая оружие, броню, снаряжение и многое другое.

Новый сезон PUBG также включает в себя новую рейтинговую систему для всех игроков, ориентированных на соревнования и теперь очки начисляются как за личные, так и за командные результаты в матче.

Разработчики проделали большую работу над оптимизацией игры, исправили известные ошибки и улучшили игровой процесс.