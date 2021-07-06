В PUBG выйдет новое обновление 12.2

Обновление PUBG 12.2 приносит в игру новый контент. Новая карта Taego с эксклюзивной механикой, позволяющая игрокам, погибшим в первой фазе синей зоны, вернуться в бой дальше по ходу матча. «КБ с возвращением» доступна эксклюзивно в матчах на Taego в режиме отряда. Кроме того, в игру добавлено два оружия: штурмовую винтовку K2 и снайперская винтовка MK12. Также был добавлен новый транспорт: Pony Coupe.

Обновление улучшает производительность игры и исправляет известные ошибки. Патч будет доступен 7 июля на ПК, на консоли обновление выйдет 15 июля.

Комментарии и отзывы Обновление PUBG 12.2
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