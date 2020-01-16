В Rainbow Six Siege добавили временную карту Стадион

Игровая компания Ubisoft, запустила временное мероприятие с новым режимом в игре Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, в честь турнира Six Invitational.

В игру Rainbow Six Siege добавят карту СТАДИОН, которая будет доступна с 15 января по 16 февраля. Матчи на карте стадион будут проходить по правилам режима «Заряд» с системой «Выбор/запрет». Также, игроки сражения получат доступ ко всем оперативникам в «Осаде», Blitz, Caveira, Hibana, Mozzie, Sledge и Thermite.

В игре появится боевой пропуск Road to S.I. 2020 в бесплатном и премиум вариантах. Ubisoft выделит 30% доходов с продаж пропусков на пополнение призового фонда Six Invitational. Максимальную сумму компания Ubisoft выделит 3 000 000 долларов.