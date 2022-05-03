В Rocket League появился режим королевской битвы Knockout Bash

Psyonix выпустили бесплатный режим игры Knockout - игровой режим станет частью нового игрового события Knockout Bash, которое пройдет с 27 апреля по 10 мая. В этом разрушительном дерби выживают только сильнейшие, поскольку 8 игроков прокладывают себе путь через несколько новых арен. Многие из навыков Soccar сохранятся, но нужно освоить новую механику атаки, блока и захвата, чтобы выйти победителем. Даже самым могучим ракетчикам время от времени требуется пит-стоп, поэтому найдите время, чтобы разблокировать весенние награды выполняя внутриигровые испытания. Во время Knockout Bash игроки могут зарабатывать золотые подарочные корзины, которые открывают набор классических предметов из серий Victory, Accelerator и Turbo.

Полный список правил и изменений, внесенных в этот режим доступен на официальном сайте игры.

Microsoft выпустит калибровку HDR с Xbox на Windows 11…
Microsoft выпустит калибровку HDR с Xbox на Windows 11Большой список предстоящих функций Microsoft для Windows 11 включает в себя некоторые важные оптимизации …
Ghostbusters VR продемонстрирована на Meta Quest Showcase…
Ghostbusters VR продемонстрирована на Meta Quest ShowcaseВо время презентации Meta Quest Showcase была анонсирована новая игра Ghostbusters. Эта игра перенесет Gh…
Объявлены системные требования Shadow Warrior 3 для ПК…
Объявлены системные требования Shadow Warrior 3 для ПКРазработчик Flying Wild Hog поделился официальными системными требованиями Shadow Warrior 3 для ПК. Shado…
Игра Splatoon 3 будет официально выпущена 9 сентября…
Игра Splatoon 3 будет официально выпущена 9 сентябряВ Splatoon 3 вернутся уже знакомые и любимые нами игровые режимы, а также совершенно новый кооперативный …
Infinity Ward работает над новой Call of Duty: Modern Warfar…
Infinity Ward работает над новой Call of Duty: Modern WarfarInfinity Ward выпустит новую Call of Duty в этом году, и она станет продолжением перезагрузки Modern Warf…
Хакер получил за взлом Nintendo Switch реальный тюремный сро…
Хакер получил за взлом Nintendo Switch реальный тюремный сроЛидер хакерской группы Team Xecuter Гэри Боузер приговорен к 40 месяцам тюрьмы. По словам прокурора США Н…
Последнее обновление PUBG: New State добавляет новый режим D…
Последнее обновление PUBG: New State добавляет новый режим DФевральский патч PUBG: New State уже вышел, принеся с собой кучу нового контента и улучшений, в том числе…
Релиз Eternal Threads состоится в мае 2022 года…
Релиз Eternal Threads состоится в мае 2022 годаРазработчик Cosmonaut Studios и издатель Secret Mode объявили дату релиза сюжетной головоломки от первого…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor