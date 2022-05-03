В Rocket League появился режим королевской битвы Knockout Bash

Psyonix выпустили бесплатный режим игры Knockout - игровой режим станет частью нового игрового события Knockout Bash, которое пройдет с 27 апреля по 10 мая. В этом разрушительном дерби выживают только сильнейшие, поскольку 8 игроков прокладывают себе путь через несколько новых арен. Многие из навыков Soccar сохранятся, но нужно освоить новую механику атаки, блока и захвата, чтобы выйти победителем. Даже самым могучим ракетчикам время от времени требуется пит-стоп, поэтому найдите время, чтобы разблокировать весенние награды выполняя внутриигровые испытания. Во время Knockout Bash игроки могут зарабатывать золотые подарочные корзины, которые открывают набор классических предметов из серий Victory, Accelerator и Turbo.

Полный список правил и изменений, внесенных в этот режим доступен на официальном сайте игры.