В Rocket League появится режим королевской битвы

Rocket League, это игра с простой, но элегантной предпосылкой «что, если бы футбол играли на автомобилях», получит режим королевской битвы с новым игровым режимом Knockout Bash.

Начиная с 27 апреля, в Knockout Bash восемь игроков будут соревноваться между собой, чтобы стать последним водителем. В Knockout Bash будут отличительные черты типичного режима Battle Royale: постоянная смерть (в этом случае вместо бесконечных возрождений игроки получают три нокаута до окончания игры) и надвигающаяся опасная зона с постоянно уменьшающейся боевой ареной. Rocket League добавит новые действия и улучшит существующие способности, чтобы усилить ощущение разрушительного дерби в Knockout Bash. Игроки смогут хватать противников и бросать их в опасные места. Двойные прыжки теперь станут тройными и поднимут игроков выше, атакующие машины будут отбрасывать игроков дальше, своевременный блок отразит эти атаки, и игроки смогут четыре раза увернуться в воздухе, прежде чем способность сбросится. Если игрока выбили с арены, у него будет несколько секунд, чтобы вернуться в безопасную зону, прежде чем он будет нокаутирован.
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