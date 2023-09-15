В Starfield всё же добавят поддержку DLSS

Сегодня вышел первый крупный патч для Starfield, исправляющий несколько критических ошибок, а также повышающий общую производительность и стабильность игры на ПК и консолях серии Xbox. Но это ещё не всё — вместе с новым патчем команда разработчиков Starfield выпустила запись в официальном блоге, в которой сообщила о нескольких новых функциях, которые появятся в ближайшее время. В том числе авторы проекта поведали и о поддержке DLSS. В целом Bethesda представила шесть новых функций, которые будут внедрены в игру в будущем. В список вошли столь необходимый ползунок FOV (область видимости), калибровка HDR, регуляторы яркости и контрастности, а также поддержка сверхширокоформатных мониторов 32:9, привязка клавиш для потребления пищи и ранее упомянутая поддержка DLSS.

Многие из этих возможностей, в частности, регулировка FOV, яркости и контрастности, являются основными функциями, которыми обычно изначально есть во всех играх от первого лица. Но официальная интеграция DLSS — это, пожалуй, самая ожидаемая функция, особенно среди ПК-геймеров, которые играют на видеокарта NVIDIA. Конечно, моды от сторонних разработчиков предлагали поддержку DLSS буквально с релиза, но, как и все моды, они могут быть неудобны и работать нестабильно. Правда, Bethesda не уточнила, какие именно функции DLSS будут реализованы — хотелось бы получить DLSS 3, а не вторую версию без поддержки генерации кадров, но об этом информации пока что просто нет. Ждём деталей.