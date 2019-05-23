В Steam бесплатно раздают Guacamelee!

2019-05-23, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Игровые новости; [48]
Steam продолжает радовать своих пользователей бесплатными играми, и в этот раз отдает геймерам Guacamelee!

Guacamelee! — экшн-платформер волшебном сеттинге мексиканского фольклора с драками, параллельными измерениями и кооперативом на одном экране. Главному герою по имени Хуан предстоит спасти дочь Эль Президенте и остановить злого скелета чарро Карлоса Калака, который хочет захватить мир мертвых и живых.

Забрать Guacamelee! можно в Steam до 23 мая. Отметим, что отдают именно Super Turbo Championship Edition, которую разработчики расширили дополнительными уровнями.


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