В Steam доступна функция теста игр без использования ключей

Valve добавляет в Steam функцию, позволяющую разработчикам приглашать людей для тестирования своих игр прямо из клиента Steam без ключа бета-версии. Новая функция Steam Playtest позволит заинтересованным пользователям щелкнуть кнопку в списке игры в магазине Steam, чтобы запросить доступ и добавить ее в очередь.

Разработчики смогут увидеть, сколько желающих имеют доступ к тесту, сколько людей проявили интерес и ждут доступа, и сколько людей было приглашено в ручную. После завершения теста кнопка доступа будет удалена со страницы игр в магазине Steam, а игра будет извлечена из пользовательских библиотек. Steam Playtest не поддерживает коммерцию или монетизацию, а также является совершенно бесплатной. Компания Valve сообщила, чот Steam Playtests находится в стадии бета-тестирования, а инструменты могут быть изменены.