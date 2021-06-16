В Steam началась крупная распродажа с бесплатными демо

Ежегодный игровой фестиваль Steam, который был переименован в Steam Next, начинается сегодня — пользователи могут приобрести множество видеоигр со скидкой, получив возможность сэкономить или получить то, о чем они давно мечтали, но не могли себе позволить. Стоит отметить, что он продлится до 22 июня и, что самое приятное, фестиваль предлагает просто огромное количество бесплатных демоверсий (официальная цифра - 560, но игры продолжают добавляться), а также множество трейлеров и прямых трансляций от разработчиков. То есть, помимо полезной информации о новых играх, геймер также получает возможность попробовать некоторые проекты совершенно бесплатно — для этого разработчики специально создали демо-версии, которые доступны всем желающим.

Естественно, далеко не все игры, которые представлены в формате демо-версий, достойны внимания аудитории. Например, геймерам не всегда нравятся инди-проекты, которые выглядят достаточно скучно и однообразно, но это отличная возможность присмотреть себе какой-то интересный релиз и получить от него удовольствие совершенно бесплатно. Это на самом деле отлично, так как есть среди 600 бесплатных демок очень даже приятные игры, в которые интересно играть и без демо-версий. И, возможно, компания Valve будет более активно отбирать релизы, которые отправляются в бесплатный доступ, чтобы по итогу конкурировать с набирающей силу EGS. Обязательно пройдитесь по свежим предложениям — они точно стоят своих денег.
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