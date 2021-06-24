В Steam началась масштабная распродажа видеоигр

Ежегодное мероприятие, которое мы знаем и любим, под названием Летняя распродажа Steam, уже началось. Как всегда, на тысячи игр предусмотрены скидки, а инвентарь магазина очков пополнился новыми наборами профилей с анимированными фонами, мини-профилями, аватарами и цветовыми схемами. В этом году также есть кое-что новенькое: шанс «Выковать свою судьбу» через серию из 14 тематических микроприключений, разбросанных по всей распродаже. За каждое завершенное задание вы получите анимированный стикер, а если вы соберете их все, то получите новый значок, который позволит вам улучшить свой профиль пользователя и заработать Steam XP. Для распродаж в Steam, особенно таких крупных, как летние масштабные мероприятия, стало традицией стремительное начало, когда масса людей буквально ломится в цифровой магазин, чтобы ознакомиться со сделками и самыми выгодными скидками.

Как только этот первоначальный шум пройдет, мы поделимся некоторыми рекомендациями о том, куда вы могли бы потратить свои деньги — если вдруг вы ещё не знаете, на что именно хотите их потратить. Впрочем, если вы опытный геймер, то в списке желаемого уже есть приличный набор игр, которые хотелось бы приобрести за разумные деньги и потом пройти с удовольствием. Надеемся, что все игры из вашего списка продаются со скидками, но нужно еще понимать, что летняя распродажа Steam 2021 продлится до 8 июля. Так что поспешите приобрести все те игры, на которые вы давно положили глаз, ведь потом цена вернётся на базовую.
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