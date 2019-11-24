В Steam стала доступна функция Remote Play Together

2019-11-24, Автор - Anna; Продукт - Steam Remote Play Together ; [74]
Компания Valve в прошлом месяце объявила, что добавит новую бета-функцию Remote Play Together, которая позволит играть в локальные многопользовательские игры через Интернет с друзьями на компьютерах с Windows, Linux и MacOS. Похоже, что эта функция вышла из бета-статуса, и теперь вы можете играть с друзьями также и на устройствах iOS и Android.

Чтобы включить эту функцию, просто нужно установить и запустить игру. Пользователи могут присоединиться через Steam Remote Play или же просто используя приложения Steam Chat и Steam Link. Ключевым моментом является то, что игру должен купить и установить только один пользователь, а подключится могут до четырех игроков.

Комментарии и отзывы Steam Remote Play Together
Релиз первого обновления Xiaomi Mi Watch...
Релиз первого обновления Xiaomi Mi WatchКомпания Xiaomi поделилась информацией о том, что предположительно в декабре выйдет первое обновление про...
Acer Aspire 5 ноутбук для любых задач...
Acer Aspire 5 ноутбук для любых задачAcer Aspire 5 A515 толщиной всего 18 мм и весом 2 кг, очень компактен и легок. Корпус изготовлен из пласт...
Colorful анонсировала материнскую плату ...
Colorful анонсировала материнскую плату Colorful microATX поддерживает процессоры AMD Ryzen 3-го поколения, а также предыдущих поколений. CVN X57...
Планшет MatePad Pro получит Kirin 990...
Планшет MatePad Pro получит Kirin 99025 ноября на пресс-конференции в Китае, которая будет посвящена новинкам от компании Huawei, мы увидим вс...
Обзор Inkbird ITH-20R. Цифровой термомет...
Обзор Inkbird ITH-20R. Цифровой термометСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Inkbird, которая не перестает...
Недорогой телефон Vertex D555...
Недорогой телефон Vertex D555Компания Vertex выпустила новый кнопочный телефон с отличной характеристикой под названием D555. Аппарату...
Красивая модель Galaxy S11 ...
Красивая модель Galaxy S11 Компания Samsung выпустила очередной флагманский смартфон под названием Galaxy S11. У аппарата очень хоро...
Флагманский смартфон Galaxy S11+ ...
Флагманский смартфон Galaxy S11+ Компания Samsung выпустила один из самых мощных смартфонов бюджетного варианта под названием Galaxy S11+...


Обзор Defender FreeMotion B530. Многофункциональная беспроводная гарнитураОбзор Defender FreeMotion B530. Многофункциональная беспроводная гарнитура
Обзор плюсов и минусов Meizu M10 3/32GB. Яркий бюджетник с аккумулятором на 4000 мАчОбзор плюсов и минусов Meizu M10 3/32GB. Яркий бюджетник с аккумулятором на 4000 мАч
Плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB. В России стартовал Mi Note 10 с 108 МП камеройПлюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB. В России стартовал Mi Note 10 с 108 МП камерой
Обзор INSPECTOR Spirit. Флагманский сигнатурный радар-детекторОбзор INSPECTOR Spirit. Флагманский сигнатурный радар-детектор
Vivo V17 с AI-квадрокамерой и NFC официально представлен. Цена и второй смартфон в подарок за предзаказVivo V17 с AI-квадрокамерой и NFC официально представлен. Цена и второй смартфон в подарок за предзаказ
Обзор Inkbird ITH-20R. Цифровой термомет...
Обзор Inkbird ITH-20R. Цифровой термометСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Inkbird, которая не перестает...
Предварительный обзор Lian Li Lancool II...
Предварительный обзор Lian Li Lancool IIСоздать красивый корпус, у которого не будет проблем с охлаждением, довольно трудная задача, практически ...
«Игрокон 2019» собрал вместе десятки тыс...
«Игрокон 2019» собрал вместе десятки тысМногие эксперты предрекали быструю эволюцию виртуальных развлечений в VR-игры. На деле же все обстоит с т...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 3i....
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 3i.Длительное время в сети ходили слухи о пятом поколении умных браслетов китайской компании Xiaomi, но оказ...
Обзор Mr Bullet. Стреляй с рикошетом...
Обзор Mr Bullet. Стреляй с рикошетомСегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте, который готов вас развлекать буквально каждый день...
AOC и Philips показали новые модели мони...
AOC и Philips показали новые модели мони20 ноября в Москве состоялась совместная пресс-конференция AOC и Philips. Темой мероприятия стали новые м...
Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежит...
Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежитСегодня мы поговорим о максимально простой игре, которая выглядит очень просто, но на самом деле приносит...
ELARI совместно с Tuya представила робот...
ELARI совместно с Tuya представила робот19 ноября в Москве прошла презентация российской компании ELARI, в рамках которой было подписано соглашен...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. Обнов...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. ОбновСегодня мы поговорим об очередном отличном смартфоне компании Vivo, которая вдруг решила сделать недорого...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. Шикарн...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. ШикарнГод назад жанр королевской битвы был максимально популярным и геймеры были готовы играть во что-угодно, л...
Предварительный обзор Philips 392M7C/93....
Предварительный обзор Philips 392M7C/93.В последнее время интересных мониторов довольно мало — производители делают упор на доступные модели, а т...
Интеллектуальные экосистемы – будущее Ин...
Интеллектуальные экосистемы – будущее ИнИнновации в IoT делают устройства более интеллектуальными, позволяют объединять их в экосистему, кардинал...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor