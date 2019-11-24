В Steam стала доступна функция Remote Play Together

Компания Valve в прошлом месяце объявила, что добавит новую бета-функцию Remote Play Together, которая позволит играть в локальные многопользовательские игры через Интернет с друзьями на компьютерах с Windows, Linux и MacOS. Похоже, что эта функция вышла из бета-статуса, и теперь вы можете играть с друзьями также и на устройствах iOS и Android.

Чтобы включить эту функцию, просто нужно установить и запустить игру. Пользователи могут присоединиться через Steam Remote Play или же просто используя приложения Steam Chat и Steam Link. Ключевым моментом является то, что игру должен купить и установить только один пользователь, а подключится могут до четырех игроков.