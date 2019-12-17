В TikTok запустили новый челлендж совместно с и Little Big

2019-12-17, Автор - Марсель Гарипов; [91]
TikTok платформа коротких видео, и российская рейв-группа Little Big запустили кампанию в поддержку нового клипа и трека артистов 'Go Bananas'. Илья Прусикин, Софья Таюрская, Сергей Макаров и Антон Лиссов предлагают пользователям сервиса показать в рамках челленджа свою «безуминку». Для того чтобы принять в нем участие, нужно повторить за участниками группы движения, в полной мере соответствующие названию клипа и призыву 'Go Bananas' - 'Сходите с ума', снять креативное видео под трек Little Big и выложить его под хэштегом #gobananas.

TikTok продолжает набирать популярность среди музыкальных артистов для продвижения своего творчества, позволяя не просто поделиться своими треками с широкой аудиторией, но и максимально вовлечь пользователей, предлагая интерактивную механику челленджа.

Ранее группой были запущены в TikTok танцевальные челленджи #skibidi и #imok, быстро завоевавшие популярность среди пользователей не только в Роcсии, но и по всему миру. Под трек 'Skibidi' было создано более 500 тысяч роликов, а видео по хэштегу #skibidichallenge посмотрели более 57 миллионов раз; 'I'm OK' собрал 2,6 млн видео и 183 миллиона просмотров по хэштегу. Челлендж #gobananas по мотивам клипа, выдержанного в привычном для группы китчевом стиле, имеет все шансы стать таким же вирусным, как и его предшественники.


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