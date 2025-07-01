Яндекс открыл бесплатно доступ к самым мощным генеративным моделям Алисы для всех

Яндекс объявил о бесплатном и неограниченном доступе к самым продвинутым генеративным моделям нейросети Алиса. Теперь пользователи могут использовать Алису для решения личных, учебных и рабочих задач: создавать тексты на русском и английском языках, генерировать изображения, работать с файлами, а также получать развернутые ответы на вопросы и использовать режим рассуждений.

Обновленная языковая модель Яндекса, ранее доступная только по подписке, теперь открыта для всех. Разработчики увеличили объем и качество обучающего датасета, что позволило модели точнее и полнее отвечать на вопросы. По данным Яндекса, в 65% случаев новая версия превосходит предыдущую по качеству ответов, а количество отказов от ответа снизилось почти на треть.

В режиме рассуждений Алиса пошагово объясняет ход своих мыслей, что особенно полезно при решении сложных задач, таких как составление бизнес-планов или анализ инвестиционных проектов. Также пользователи могут загружать текстовые файлы в чат для анализа и получения кратких пересказов или отчетов.

Платная опция «Про» получила уникальную для российского рынка функцию персонализированного общения, а также расширила возможности Live-режима и образовательных квестов для детей. Воспользоваться обновленной Алисой можно на различных платформах Яндекса, включая браузеры и мобильные приложения.