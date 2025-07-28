DDX Fitness FEST 2025 в «Коломенском» собрал тысячи поклонников здорового образа жизни и установил новые рекорды

В музее-заповеднике «Коломенское» состоялся DDX Fitness FEST 2025 — крупный фестиваль фитнеса и активного лайфстайла, объединивший любителей спорта, здорового образа жизни и семейного отдыха. В течение двух дней гостей ждали более 150 групповых тренировок, мастер-классы, активности для всей семьи и звездные концерты.

Организаторы — сеть фитнес-клубов DDX Fitness — подготовили насыщенную программу для разных возрастов: от разминки с чемпионкой мира по фигурному катанию Лизой Туктамышевой и выступления артистов, до народного оркестра, ниндзя-шоу, терапевтического рисования и семейных квизов. Впервые был представлен новый формат тренировки DDX Balance под аккомпанемент виолончелистов, а Body Ballet исполнили под рок-музыку.

Значимым событием фестиваля стало установление двух рекордов. Самая массовая функциональная тренировка России DDX Core собрала одновременно 333 человека и была внесена в Книгу рекордов России. Еще один рекорд — по гвоздестоянию — зарегистрировал BRICS RECORD: 204 участника одновременно прошли это испытание.

Фестиваль дополнили лекции о моде, питании, бизнесе и тренировках, встречи с олимпийскими спортсменами, блогерами и артистами. Для детей работали игровые площадки, а взрослые могли посетить медитации, йогу и мастер-классы по гончарному делу. Вечер завершился концертами JONY и Полины Гагариной.

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