DDX Fitness FEST 2025 в «Коломенском» собрал тысячи поклонников здорового образа жизни и установил новые рекорды

Организаторы — сеть фитнес-клубов DDX Fitness — подготовили насыщенную программу для разных возрастов: от разминки с чемпионкой мира по фигурному катанию Лизой Туктамышевой и выступления артистов, до народного оркестра, ниндзя-шоу, терапевтического рисования и семейных квизов. Впервые был представлен новый формат тренировки DDX Balance под аккомпанемент виолончелистов, а Body Ballet исполнили под рок-музыку.
Фестиваль дополнили лекции о моде, питании, бизнесе и тренировках, встречи с олимпийскими спортсменами, блогерами и артистами. Для детей работали игровые площадки, а взрослые могли посетить медитации, йогу и мастер-классы по гончарному делу. Вечер завершился концертами JONY и Полины Гагариной.