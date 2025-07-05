DDX Fitness FEST вновь соберёт поклонников здорового образа жизни в «Коломенском»

Программа: от кардио до медитации

С 26 по 27 июля в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный фестиваль DDX Fitness FEST — одно из крупнейших событий для сторонников активного образа жизни. Организаторы вновь выбрали площадку «Зингаро» — просторное место у Москвы-реки и старого яблоневого сада, где гостей ждёт насыщенная программа на любой вкус.Фестивальная программа обещает быть насыщенной: за два дня запланировано проведение более 150 групповых тренировок различных форматов. Гостям будут доступны несколько тематических зон:Здесь пройдут высокоинтенсивные тренировки, включая функциональную Tone, интервальную Grit и силовую BodyCombat с элементами единоборств. Также будут доступны занятия на батутах и сайкл-тренировки под музыку.Этому направлению уделено особое внимание. В первый день состоятся Zumba в стиле бразильского карнавала и Bodyballet под рок. Во второй день запланированы авторская тренировка DDX Dance & Russian Folk и занятие DDX Balance под живую инструментальную музыку.Посвящена практикам для тела и ума – йоге, медитации. Также будет организована зона массажа.Для любителей соревновательных силовых видов спорта на территории фестиваля пройдут турниры по кроссфиту, армрестлингу и народному жиму с призами для победителей.

Установка новых рекордов

Фестиваль поставил для себя две амбициозные цели – установить два массовых рекорда:- Самая массовая тренировка DDX Core.- Рекорд БРИКС по самому массовому гвоздестоянию (ходьба по доске с гвоздями).Организаторы приглашают всех участников фестиваля присоединиться к этим событиям, чтобы тем самым войти в историю.

Отдых для семьи, лекции, еда и другие развлечения

Для семей с детьми будет работать отдельная зона с настольными играми, аттракционами и анимационной программой. Помимо спортивных активностей, гости смогут посетить мастер-классы, лекции и встречи с популярными блогерами и экспертами в области ЗОЖ. На территории будет организован фудкорт с точками здорового питания и привычным фастфудом.Каждый из дней фестиваля завершится вечерним концертом:- 26 июля выступит певец- 27 июля концерт даст