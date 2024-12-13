Что подарить на Новый год: топ-5 практичных идей…

Выбор новогоднего подарка — задача не из лёгких, особенно если кажется, что у человека в жизни есть уже всё необходимое. Наша редакция изучила весь рынок техники и отобрала 5 действительно практичных и желанных гаджетов, которые не только порадуют получателя, но и будут использоваться каждый день.

Яндекс ТВ Станция Бейсик 55”

Телевизор — это всегда полезный подарок. Он подойдёт для дома, дачи или станет идеальным решением для подарка родителям. Такой презент оценят и дети, и взрослые.Яндекс ТВ Станция Бейсик 55 — это сбалансированная модель с диагональю 55 дюймов. Её главная особенность — качественная VA-матрица с яркостью 350 кд/м². Ведь в телевизоре главное — это дисплей. Проблемы со звуком можно решить саундбаром, а плавность работы системы — приставкой. Но плохую матрицу уже не исправить.Эта модель выделяется отличным изображением, громким звуком и удобной операционной системой с интегрированной Алисой. Всё это делает её исключением в своём ценовом сегменте.

Infinix HOT 50 Pro+

Выбрать телефон — задача непростая, особенно если это подарок, ведь важно учесть вкусы и предпочтения получателя. Отличным вариантом может стать Infinix HOT 50 Pro+. Этот смартфон выделяется своей элегантной тонкостью — всего 6,8 мм — и весом в 162 грамма, что делает его одним из самых легких и изящных устройств в своем сегменте.Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит, что гарантирует насыщенное и плавное изображение. В сочетании со стереодинамиками, настроенными инженерами JBL, он обеспечивает превосходный комфорт при просмотре фильмов и видео.Геймеров устройство тоже не оставит равнодушными: за производительность отвечает новый восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище объемом 256 ГБ легко расширяется с помощью карты microSD.За цену до 21 тысяч рублей Infinix HOT 50 Pro+ становится удачным выбором, который сочетает стиль, функциональность и производительность.

HUAWEI FreeBuds Pro 3

Беспроводные наушники с шумоподавлением — отличный подарок, но важно заранее узнать, предпочитает ли получатель внутриканальные модели.Если такие наушники нравятся, то HUAWEI FreeBuds Pro 3 станут прекрасным выбором. В каждой гарнитуре два динамика: 11-мм динамический и излучатель с плоской диафрагмой. Это обеспечивает детализированное воспроизведение низких и высоких частот, а пресеты и эквалайзер позволяют настроить звук под свои предпочтения.Обновлённая модель отличается удобной посадкой, продуманным управлением и длительной автономностью — до 31 часа с кейсом и до 6,5 часа без него. Это универсальный подарок для меломанов и любителей качественного звука.

Фен Dreame Pocket

Здоровые волосы — это радость для любой женщины, поэтому хороший фен станет практичным и заботливым подарком.Модель Dreame Pocket, появившаяся в России летом 2024 года, уже завоевала популярность благодаря качеству и доступной цене. Компактные размеры делают его удобным для путешествий, а мощность в 1300 Вт и пять режимов работы обеспечивают универсальность. В комплект входят три насадки: классический фен, стайлер и насадка для выпрямления волос. Такой подарок точно порадует любую женщину.

Планшет HUAWEI MatePad 11,5 Версия PaperMatte

Планшет — это универсальный инструмент для дома и дороги. Он может занять детей, стать альтернативой телевизору или использоваться для чтения книг.Особенность HUAWEI MatePad 11,5 Версия PaperMatte — матовый экран, напоминающий текстуру бумаги. Это идеальный выбор для любителей чтения, но планшет сохраняет всю функциональность Android. Производительность, автономность и качественный звук делают его подходящим для работы и развлечений. А подключив клавиатуру, можно превратить его в мини-ноутбук.