Анонсирован многосерийный онлайн-детектив Игра Золтана

Создатели нашумевшего иммерсивного проекта "Театр кукол Золтана" анонсировали свой следующий шаг в сфере цифровых развлечений – многосерийный онлайн-детектив "Игра Золтана", релиз которого запланирован на 5 июля 2025 года. Проект, реализованный как Telegram-приложение, предложит пользователям уникальное сочетание соревновательных головоломок, нелинейного сюжета и интерактивных элементов театра с участием реальных актеров.

Игра, черпающая вдохновение в атмосфере иммерсивного театра, погружает игроков в вымышленный мир, где доктор Золтан применяет новаторские методы терапии, основанные на принципе ролевого погружения. Участникам предстоит взаимодействовать с персонажами, восстанавливать разрозненные части повествования и размывать границы между реальностью и вымыслом.

"Игра Золтана" – это сложный набор задач, требующих логического мышления, наблюдательности и скорости поиска информации в сети. Подсказки, кстати, можно запросить у современных нейросетей. Однако, искусственный интеллект не сможет предоставить готовые решения, необходимые для победы над другими игроками и получения звания "Мастера игры". Это делает прохождение еще более захватывающим. Все сложные головоломки предстоит решать самостоятельно или с друзьями, погружаясь в обширную психоделическую вселенную театра.Каждый эпизод представляет собой независимую сюжетную линию с оригинальными механиками, визуальными эффектами, 3D-локациями и интерактивными заданиями, интегрированными через сторонние сервисы, социальные сети и облачные хранилища.Первый сезон состоит из шести эпизодов, которые будут выходить каждые две недели. Для ознакомления будет доступен пилотный эпизод, а остальные можно будет приобрести по отдельности или оформить сезонную подписку. В каждой игре участникам предстоит не только решать головоломки, но и соревноваться в интеллектуальном турнире за денежные призы и ценные подарки. Победители определяются по скорости и точности выполнения заданий. Игрок, занявший лидирующие позиции во всех играх сезона, получит титул "Мастера игры" и выиграет специальный приз.