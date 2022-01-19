В Valorant появился умный фильтр для плохих слов

Это также позволит вам защитить себя на основе ваших собственных вкусов, а не полагаться на глобальные списки наблюдения Riot. Riot планирует использовать списки слов, отключенных игроками, чтобы «сделать чат менее токсичным, сравнивая их в разных регионах и используя данные, которые мы собираем, для улучшения нашего собственного обнаружения плохих слов». Издатель отметил, например, что его собственные фильтры могут улавливать «Бунт», но не обязательно «R1ot» или «R!ot». Наряду со списком приглушенных слов, последний патч повышает цену на оружие Ареса, изменяя при этом некоторые характеристики оружия в игре. Riot также изменили режим ближнего боя, чтобы сделать прицеливание более надежным, а также исправили некоторые ошибки, связанные с оружием, киберспортивными функциями и производительностью в игре. Патч 4.01 сейчас распространяется по всему миру, так что если его у вас ещё нет — просто подождите.