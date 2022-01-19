В Valorant появился умный фильтр для плохих слов

Если вы не хотите отключать звук некоторых игроков Valorant, даже если они время от времени оставляют отрывочные комментарии в чате, новое обновление может решить эту проблему. В последнем патче Valorant 4.01 представлен список приглушенных слов, позволяющий вам вводить слова или фразы, «которые вы лично не хотели бы видеть в игре», — объявил разработчик Riot Games. В настоящее время вы можете полностью отключить только текстовый чат игрока. Новая функция может помочь вам избежать использования этого варианта, что позволит получить более индивидуальный опыт.

Это также позволит вам защитить себя на основе ваших собственных вкусов, а не полагаться на глобальные списки наблюдения Riot. Riot планирует использовать списки слов, отключенных игроками, чтобы «сделать чат менее токсичным, сравнивая их в разных регионах и используя данные, которые мы собираем, для улучшения нашего собственного обнаружения плохих слов». Издатель отметил, например, что его собственные фильтры могут улавливать «Бунт», но не обязательно «R1ot» или «R!ot». Наряду со списком приглушенных слов, последний патч повышает цену на оружие Ареса, изменяя при этом некоторые характеристики оружия в игре. Riot также изменили режим ближнего боя, чтобы сделать прицеливание более надежным, а также исправили некоторые ошибки, связанные с оружием, киберспортивными функциями и производительностью в игре. Патч 4.01 сейчас распространяется по всему миру, так что если его у вас ещё нет — просто подождите.