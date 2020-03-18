В World of Tanks добавят боевой пропуск с бесплатными наградами

Wargaming решила добавить в World of Tanks боевой пропуск с бесплатными наградами.

Игроки будут получат опыт за участие в случайных боях на технике VI–X уровней. Очки будут начисляться только тем игрокам, которые попали в топ-10 своей команды по завершению матча.

Система прогрессии Боевого пропуска состоит из двух частей: основная и элитная. В основную входит 45 этапов прогрессии, а в элитную 100 этапов прогресии.

Также боевой пропуск расширит представление игроков о World of Tanks: теперь они будут получать дополнительные награды.

Боевой пропуск будет действовать в рамках сезонов, которые длятся по три месяца. Первый сезон продлится с 12 марта по 10 июня, а после завершения опыт пропуска обнулится.