В World of Warships появились подводные лодки

С сегодняшнего дня в World of Warships доступна третья из операций, посвященных Хеллоуину. «Ужас глубин» предоставляет в распоряжение игроков новый класс кораблей — подводные лодки — и делает World of Warships еще более тактически глубокой, открывая в игре третье измерение.

Barracuda с командиром Victor F. Einstein;

«Кроха» с командиром Mina Hurray;

Gerfalcon с командиром Иваном К. Улибиным;

Seelöwe с командиром Lazarus Centurio;

Killer Whale с командиром Klaus V. Teslau.

Операция «Ужас глубин» продлится до 21 ноября. За три недели у игроков будет возможность опробовать в бою пять моделей подводных лодок с уникальными компоновками и командирами:Вначале всех игроков ждет в порту Barracuda. Разблокировать остальные подлодки можно, выполнив особые условия в ходе «Ужаса глубин» и хеллоуинских операций прошлых лет («Спасение „Трансильвании“» и «Луч во тьме»), открытых и в этом году.

Подлодки будут доступны только на время события. Они сразятся с уже знакомым игрокам воплощением зла: вторгнувшимся из иного, темного мира линкором «Распутин».

Добавление подводных лодок — важнейший шаг в развитии игры: третье измерение, глубина, сильно меняет геймплей. Заметность и возможности для атаки зависят от того, находится ли подлодка на поверхности, на перископной или на большой глубине. Также нужно следить за запасом кислорода и избегать глубинных бомб и торпед эсминцев и крейсеров.

После завершения хеллоуинского события команда проанализирует отзывы игроков и примет решение о добавлении подводных лодок в игру в качестве пятого класса кораблей на постоянной основе.