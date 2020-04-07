В игре Sniper Elite 4 появится слоган Оставайся дома, спасай жизни

В результате пандемии COVID-19, из-за чего миллионы людей должны оставаться дома для дальнейшего распространения вируса, на телеканалах, социальных сетях и других СМИ, появляются лозунги в ответ на вирус.

Candy Crush Saga, Dirt Rally 2.0 и Sniper Elite 4 первые три игры которые добавляют игровой слоган "Оставайся дома, спасай жизни". Слоган будет появляется на стадии загрузки игры, в том числе будет указана ссылка содержащая важную информацию и советы касающиеся вируса.

В игре Dirt Rally 2.0 реклама будет показана на придорожных баннерах гоночных трасс.