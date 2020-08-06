В игровом магазине Epic Games Store теперь есть моды для игр

Игровой магазин Epic Games Store постепенно расширяет возможности, предлагая пользователям новые функции. Недавно была добавлена функция достижений, теперь в магазине появилась поддержка модов для игр. В данный момент поддержку имеет только одна игра MechWarrior 5. С покупкой игры Mech Warrior 5, пользователь получит доступ к редактору модов. Редактор появится в вашей библиотеке. Мод для MechWarrior 5 позволит вам изменить существующую механику и контент или создать совершенно новые системы и творения. Редактор модов MechWarrior 5: Mercenaries поможет воплотить ваше воображение в реальность.

Ожидается, что в скором времени появится больше модов для игр.