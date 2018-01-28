В лунный новый год продолжится распродажа Steam

Возможно, вы помните, пару лет назад, в начале февраля, Steam продолжил свою большую Зимнюю распродажу.Лунная новогодняя распродажа будет проходить с 15 февраля по 19 февраля, как сообщается через Steam Database, сайт, который часто предоставляет правильную информацию о некоторых из закулисных событий в Steam по выпуску баз данных.