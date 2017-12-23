В настоящее время действует Steam Winter Sale 2017

Valve начала свою Steam Winter Sale, которая продолжится до 4 января. Домашняя страница Steam Store покажет вам множество скидок на небольшие и большие игры. В настоящее время Middle Earth Shadow of War имеет скидку 30%. Другие игры в верхней части, такие как Prey, имеют скидки до 90%.Отображаемые цены будут сохранены в течение всего периода продажи. Существует множество возможностей выбрать из научно-фантастического, стратегического и симуляторов. Valve также дает солидную скидку на свое оборудование: Steam Link, которая обычно стоит 55 евро, имеет временное снижение цены на 90%, что делает его доступным сейчас для 5,49 евро. Если вы покупаете Link и контроллер вместе, пакет, который вы обычно вкладываете в 110 евро, вы платите за него 38 евро.