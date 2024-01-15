В новой Battlefield будет разрушаемое окружение

Прошло более двух лет с момента выпуска последней части Battlefield, и поклонники с нетерпением ждут новостей о том, что издатель будет выпускать дальше, потому что обычно такого рода шутеры выходят раз в год. К счастью, есть некая информация по этому вопросу — инсайдеры обнаружили важные данные в объявлении о вакансии директора визуальных эффектов в Ripple Effect. Стоит напомнить, что студию DICE LA переименовали в Ripple Effect в июле 2021 года, и это один из основных разработчиков франшизы наряду с основной студией DICE. Согласно объявлению о вакансии, директор визуальных эффектов (который будет работать в одном из канадских офисов студии, а не в Лос-Анджелесе) поможет разрабатывать самые реалистичные и захватывающие эффекты разрушения в индустрии, что подразумевает, что следующая часть будет уделять больше внимания разрушению виртуального мира.

Некоторые фанаты Battlefield считают это своего рода вызовом бывшим коллегам, которые покинули DICE и основали студию Embark Studios для создания игры The Finals. Популярный бесплатный многопользовательский шутер от первого лица отличается отличным разрушением мира, которое просчитывается на сервере — в итоге разрушаемый мир у всех в сессии выглядит одинаково. И по аналогичному пути, видимо, хотят пойти и разработчики новой части Battlefield, но немного огорчает тот факт, что новых сотрудников для студии ищут только сейчас. Соответственно, до релиза новой части пройдёт как минимум год.
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