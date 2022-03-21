В новом сезоне Fortnite не будет возможности строительства

В новом сезоне Fortnite, Epic временно отказалась от одной из основных механик игры: строительства. Ваш инструмент для сбора урожая по-прежнему будет уничтожать объекты, но вы не получите дерева, камня или металла для создания временной базы или мгновенного возведения барьера для защиты от вражеского огня.

Строительство по-прежнему будет доступно в соревновательном, творческом режимах и режимах «Сражение с Бурей» — пока оно исчезло только в обычном режиме. Похоже, что восстановление построек станет ключевой частью сюжетной линии этого сезона.

Чтобы компенсировать отсутствие строительства, Epic Games добавила еще несколько механик движения. Бег по умолчанию теперь быстрее, и вы сможете бежать еще быстрее короткими рывками. Если вы подбежите к двери или проскользнете в нее, вы ее сломаете. Также новшеством является возможность залезать на уступы, которые слишком высоки. Кроме того, у игроков теперь есть дополнительный щит поверх их здоровья, что дает им 50 дополнительных очков защиты. Когда враг атакует, ваш сверхщит истощается первым.