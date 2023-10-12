В сети появились данные про торговый знак Grand Theft Auto VI

Вчера в интернете появились новости о том, что на сайте Австралийского государственного регулятора была зарегистрирована торговая марка Grand Theft Auto VI. Многие геймеры предположили, что компания готовится к анонсу долгожданной видеоигры, так как иначе нет смысла регистрировать торговое имя настолько рано. Эта новость довольно активно распространялась в интернете, так как крупные издания решили незамедлительно поделиться этой информацией со своими читателями. Однако проблема заключается в том, что торговую марку на новую видеоигру зарегистрировали не разработчики проекта — если посмотреть информацию, представленную на сайте, можно заметить, что владелец лицензии не имеет никакого отношения к компании Rockstar Games.

Вероятно, фанаты просто решили провести эксперимент, чтобы получить права на название данной видеоигры хотя бы в одном регионе. Или же кто-то более умелый мог попробовать получить права на название с целью последующей продажи торгового знака компании-разработчику. В любом случае, разработчики проекта не комментировали это событие, вероятно, потому что всем ясно, что они не будут так легко раскрывать информацию о настолько ожидаемом проекте. Возможно, у Rockstar Games уже давно есть все необходимые права для выпуска игр под нужными названиями в любом регионе. Так что в случае подобных новостей всегда стоит более детально изучать информацию, так как иностранные журналисты часто склонны привлекать внимание к громким заголовкам, не углубляясь в суть событий.