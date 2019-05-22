VPS хостинг для ценителей качества

2019-05-22, Автор - Айдар Габдулхаков; [82]
Согласитесь, благодаря невероятно быстрому развитию современных технологий нам открывается огромное количество возможностей. Интернет, как нам кажется, является практически главной площадкой для размещения бизнеса, чтобы начать зарабатывать деньги. Однако, когда речь доходит до создания интернет-странички или сайта, всегда появляется один и тот же вопрос – какой VPS хостинг выбрать? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компанию Bluevps, которая сумеет направить вас по правильному пути. Давайте вместе постараемся ответить на этот важный вопрос.

Если вы никак не можете для себя надежный и проверенный хостинг для своего интернет-ресурса, то обязательно посетите сайт https://bluevps.ru, где вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопрос и более того, сделать окончательный, и что не мало важно, правильный выбор.

Для чего вообще нужен VPS хостинг? Рассмотрим обычный пример. Ресурсов пакета вашего веб хостинга уже недостаточно для тех целей, которые вам необходимы, однако бюджет все еще не позволяет обзавестись выделенным сервером. В данном случае необходимо купить VPS хостинг, ведь данный вид услуг, как нам кажется, идеально подойдет для обеспечения всем необходимым ваши задачи. Кроме того, он очень прост в обслуживании и легок в настройке и управлении. Однако, как нам кажется, главной изюминкой данного решения является именно цена. Рассмотрим основные преимущества, ведь их достаточно большое количество:
  • Используется система KVM, что позволяет вашим ресурсам всегда оставаться доступными в полном объеме
  • Бесплатные контрольные панели (VirtualMin, cPanel VPS и др.)
  • Гарантия защиты от взлома благодаря защищенному каналу VPN
  • Вы получаете службу поддержки, которая работает 24/7 и постоянно отслеживает состояние оборудования в реальном времени и многое другое
  • Выбор ОС будет зависеть опираясь лишь на те задачи, которые будет решать пакет VPS.
Если вы все еще не уверены в своем выборе, то обязательно посетите вышеуказанный интернет-ресурс Bluevps и вы сами оцените все преимущества VPS хостинга. Получить сервер можно практически сразу же после того, как пройдет обработка заказа. Кроме того, плюс в том, что пользователям дается возможность удаленного подключения к каждому VPS при помощи использования VNC доступа. В любом случае, лучше проверить все самостоятельно и ознакомиться с представленными ценами. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.


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