Valheim официально продана в количестве 10 миллионов копий

Студия Iron Gate Studios сообщила, что игра Valheim продана в количестве более 10 миллионов копий и поблагодарили фанатов за поддержку. Многопользовательская игра на выживание была запущена в феврале 2021 года.

Вальхейм — это игра, в которой вам предстоит исследовать огромный фэнтезийный мир, пропитанный скандинавской мифологией и культурой викингов. Ваше приключение начнется в самом сердце Вальхейма, месте довольно спокойном. Но берегитесь, ведь чем дальше вы будете продвигаться, тем опаснее будет становиться мир вокруг. К счастью, по пути вас будут ждать не только опасности — вы также будете чаще находить ценные материалы, которые весьма пригодятся для создания смертоносного оружия и крепкой брони. Возводите крепости и заставы по всему миру. А со временем постройте несокрушимый драккар и отправьтесь покорять бескрайние океаны в поиске чужестранных земель.

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