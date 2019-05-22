Valve анонсировала игру по вселенной Dota

В январе 2019 года разработчики из Drodo Studio выпустили кастомный режим для Dota 2 под названием Dota Auto Chess. Модификация понравилась игрокам настолько, что даже Valve обратила на нее внимание, и теперь хочет сделать Dota Auto Chess отдельной игрой.

В официальном блоге Dota 2 появился пост, в котором геймерам рассказали о будущем серии. Как оказалось, зимой 2019 года Valve позвала разработчиков из Drodo Studio к себе в офис, где пообщалась с командой насчет совместной работы. По причинам, которые остались за кадром, стороны не смогли договориться, но создатели оригинальной DAC дали благословение компании Гейба на создание отдельной игры.

Сейчас Drodo Studio работают над клоном Dota Auto Chess для iOS и Android, но без героев Dota. Valve же помогает в переносе прогресса с «кастомки» на мобильную версию, и даже посоветовала геймерам оценить творение Drodo. Valve не раскрыла дату релиза и название, но в середине мая компания зарегистрировала Dota Underlords. Тогда геймеры только догадывались, чем же станет новый проект, и фанаты, которые подумали о самостоятельной Dota Auto Chess, могут оказаться правы.