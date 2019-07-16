Valve добавит в Dota Underlords «Турбо режим» и 15 новых героев

На прошлой неделе Valve выпустила первый боевой пропуск для Dota Underlords. Вместе с абонементом игра получила обновление, в файлах которого датамайнеры нашли сведения о грядущих нововведениях.

Датамайнеры также «откопали» файлы, отсылающие к добавлению «Турбо режима». В Сети уже проскакивали видео с демонстрацией, и на деле это ускоренный в несколько раз матч, с большим количеством героев и новым полем битвы. К тому же в угоду скорости разработчики сократили анимации и уменьшили простой между раундами.

В файлах нашлись и новые герои, которые официально не появились в Dota Underlords. Если верить МакВикеру, то релиза ждут 15 персонажей:

Чен (Chan),

Клинкс (Clinkz),

Темный провидец (Dark Seer),

Дазл (Dazzle),

Землекрушитель (Earthshaker),

Панголир (Pangolier),

Рики (Riki),

Рубик (Rubick),

Спектр (Spectr),

Дух Шторма (Storm Spirit),

Свен (Sven),

Бессмертный (Undying),

Вивер (Weaver),

Дух (Spirit)

Зевс (Zeus).