Valve добавит в Dota Underlords бета-версию боевого пропуска и систему прогрессии

Valve говорила о боевом пропуске еще с запуска Dota Underlords, и, похоже, скоро геймеры смогут оценить его первую версию.

Пропуск назвали Proto-Battle Pass, а выйдет он на следующей неделе вместе с системой прогрессии. По словам Valve, это будет своеобразный бета-запуск, который поможет разработчикам понять, какой контент хотят видеть игроки, и как это должно работать.

В боевом пропуске геймеров ждут «косметические предметы, система уровней, новые поля боя» и другие возможности. Цену и точную дату выхода Valve не назвала, но релиз стоит ждать уже на следующей неделе.