Valve добавит в Dota Underlords бета-версию боевого пропуска и систему прогрессии

2019-07-04, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Dota Underlords; [124]
Valve говорила о боевом пропуске еще с запуска Dota Underlords, и, похоже, скоро геймеры смогут оценить его первую версию.

Пропуск назвали Proto-Battle Pass, а выйдет он на следующей неделе вместе с системой прогрессии. По словам Valve, это будет своеобразный бета-запуск, который поможет разработчикам понять, какой контент хотят видеть игроки, и как это должно работать.

В боевом пропуске геймеров ждут «косметические предметы, система уровней, новые поля боя» и другие возможности. Цену и точную дату выхода Valve не назвала, но релиз стоит ждать уже на следующей неделе.

Комментарии и отзывы Dota Underlords
Обзор Smarterra FitMaster Pulsar. Многоф...
Обзор Smarterra FitMaster Pulsar. МногофСогласитесь, сегодня редко увидишь у кого-то на руке обычные часы, ведь их заменили на «умные» фитнес бра...
Где можно остановиться пожить на Alfa Fu...
Где можно остановиться пожить на Alfa Fu Фестиваль электронной музыки ...
В сеть утекли подробные характеристики п...
В сеть утекли подробные характеристики пКомпания Samsung готовит к анонсу новый бюджетный планшет Galaxy Tab A 8” (2019). Сейчас издание Winfutur...
Флагман HTC U12+ наконец-то начал получа...
Флагман HTC U12+ наконец-то начал получаПоследняя версия операционной системы Android 9 Pie добралась до смартфона HTC U12+. Прошивка получила но...
Samsung уже запустил массовое производст...
Samsung уже запустил массовое производстСмартфон уже запустили в массовое производство. Весь процесс происходит на индийском заводе в городе Ноид...
MSI представила GP65 и GL75 — игровые но...
MSI представила GP65 и GL75 — игровые ноMSI анонсировала продолжение линейки ноутбуков GP Leopard и GL, анонсировал GP65 Leopard и GL75. ...
Обзор 1Money. Экономим деньги...
Обзор 1Money. Экономим деньгиСегодня мы поговорим о новом приложении 1Money, которое позволяет вам следить за своими расходами и доход...
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут ...
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут Компания Huawei начала тизерить особенности новых смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro. ...


Обзор Dunobil Rex Duo GPS. Двухканальный видеорегистратор с матрицей SONYОбзор Dunobil Rex Duo GPS. Двухканальный видеорегистратор с матрицей SONY
Обзор GoPro Fusion (CHDHZ-103). Экшн-камера для панорамных видеоОбзор GoPro Fusion (CHDHZ-103). Экшн-камера для панорамных видео
Обзор Viewsonic VP2785-4K. По-настоящему профессиональный 4K мониторОбзор Viewsonic VP2785-4K. По-настоящему профессиональный 4K монитор
Обзор Hoover SPRINT EVO (TSBE 1401 019). Цилиндрический пылесос на 1400 ВтОбзор Hoover SPRINT EVO (TSBE 1401 019). Цилиндрический пылесос на 1400 Вт
Обзор Thermaltake Level 20 MT ARGB (CA-1M7-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стеклянными стенкамиОбзор Thermaltake Level 20 MT ARGB (CA-1M7-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стеклянными стенками
Предварительный обзор Thermaltake H100. ...
Предварительный обзор Thermaltake H100. Официально представлен корпус Thermaltake H100, который компания создала специально для фанатов прозрачны...
Обзор Polutopia. Достойно...
Обзор Polutopia. ДостойноМне очень понравилась игра Polutopia, которая не только выглядит достаточно привлекательно, но и заставля...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. Монит...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. МонитОфициально представлен монитор AOC U2790PQ, который совсем скоро отправится в продажу. У него есть целый ...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионалов...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионаловМы поиграли в F1 2019 и решили поделиться с вами своими впечатлениями. Хотя, в этом нет особого смысла, в...
Предварительный обзор Getac UX10. Планше...
Предварительный обзор Getac UX10. ПланшеОфициально представлен новый прочный планшетный компьютер Getac UX10, который поражает своим дизайном и п...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юмором...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юморомНезависимые разработчики очень редко могут похвастаться действительно интересными идеями, что делает клас...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый ...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый Состоялся официальный релиз компактного ноутбука GPD P2 Max, который не только выглядит стильно, но и мож...
Lenovo представила новую линейку ноутбук...
Lenovo представила новую линейку ноутбукКаким должен быть ноутбук для малого и среднего бизнеса? Мобильным, чтобы было удобно переносить его с ме...
Предварительный обзор Cooler Master GM21...
Предварительный обзор Cooler Master GM21Сегодня мы поговорим о новом мониторе Cooler Master GM219-30, который удивил нас не только своим привлека...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в27 июня в Москве прошла пресс-конференция компании HUAWEI, которая была посвящена перспективам развития 5...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. Стра...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. СтраОбычно мы хвалим мониторы от компании ASUS, так как они действительно получаются достойными и могут порад...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять лет...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять летСтоит понимать, что далеко не у всех геймеров есть игровая приставка. И, соответственно, если у вас не бы...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor