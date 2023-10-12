Valve изменила систему защиты в Steam

Сегодня появилась информация о том, что компания Valve вводит новый уровень безопасности для разработчиков в Steam. Теперь любая учётная запись из системы Steamworks, у которой есть права на выпуск сборок для общедоступного приложения платформы, должна быть связана с номером телефона разработчика, чтобы Steam мог отправить SMS-код подтверждения перед входом в аккаунт на новом устройстве. SMS-код также потребуется, когда учётная запись с правами на администрирование проекта попытается добавить нового пользователя в группу партнёров Steamworks. Данные изменения компании пришлось ввести из-за того, что хакеры взломали некоторые учётные записи разработчиков и загрузили вредоносное программное обеспечение в общедоступные сборки их игр.

Чтобы иметь возможность бороться с данной проблемой, компания приняла решение для начала ввести обязательную двухфакторную аутентификацию. То есть теперь без подтверждения посредством СМС-сообщения разработчики игр зайти в свой аккаунт просто не смогут, что на самом деле вполне логично. Ведь если у игры имеется миллион пользователей и хакеры получают возможность разослать всему миллиону геймеров вредоносный код, то это огромная дыра в безопасности, с которой тяжело справиться силами Valve. Странно, конечно, что это реализовали только сейчас, но, вероятно, Valve была уверена, что разработчики более ответственно относятся к своим проектам. Но игроков это нововведение никак не затронуло.
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