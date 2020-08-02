Valve начала борьбу покупок игр через VPN

Компанией Valve был предпринят ряд мер по борьбе с использованием VPN для доступа к более дешевым ценам на игру в сторонних магазинах. Однако, это в скором времени будет невозможно, так как Valve выпустила новое обновление настроек учетной записи Steam. Теперь пользователи покупающие игры из другой страны, обязаны использовать валюту этой страны. Магазин Steam будет отслеживать страну указанную в настройках учетной записи и отображать цены данной страны. Поэтому, если это США цены будут в долларах, Великобритания - фунты и так далее. Ранее Netflix и HBO приняли такой шаг. Как это скажется на продажах, мы увидим в скором времени.