Valve обновляет карточную игру Artifact

Больше года назад компанией Valve была представлена карточная игра Artifact. Но проект оказался провальным. Компания все равно получила опыт, прислушалась к мнению игроков и сделала работу над ошибками.

Команда разработчиков усердно работает над улучшением карточной игры. Началось тестирование игрового процесса и производительность. В социальных сетях разработчики поблагодарили своих фанатов за выдержку и рассказали о дальнейших действиях.

Ожидается, что карточная игра Artifact появится после запуска долгожданного проекта компании Valve Half-Life: Alyx.