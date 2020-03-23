Valve обновляет карточную игру Artifact

2020-03-23, Автор - Ramil; Продукт - Artifact; [113]
Больше года назад компанией Valve была представлена карточная игра Artifact. Но проект оказался провальным. Компания все равно получила опыт, прислушалась к мнению игроков и сделала работу над ошибками.

Команда разработчиков усердно работает над улучшением карточной игры. Началось тестирование игрового процесса и производительность. В социальных сетях разработчики поблагодарили своих фанатов за выдержку и рассказали о дальнейших действиях.

Ожидается, что карточная игра Artifact появится после запуска долгожданного проекта компании Valve Half-Life: Alyx.

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