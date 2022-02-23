Valve опубликовала список игр с поддержкой Steam Deck

Если вы купили Steam Deck или когда-нибудь планируете это сделать, вопрос «сколько игр в моей портативной приставке будет совместимо?» вероятно, отозвалось эхом в вашей голове. Valve отвечает на это в преддверии выпуска Deck 25 февраля с помощью новой функции Steam, которая позволяет легко увидеть в вашей библиотеке, какие игры будут работать хорошо, а какие, возможно, не так хорошо, как хотелось бы. Вы можете проверить это, посетив официальную страницу и войдя в систему со своими учетными данными Steam. Помимо сообщения о том, что игра просто может запускаться на портативной приставке, выделение отдельных заголовков на странице и нажатие кнопки «Совместимость с консоль Steam» отобразит более полезную информацию, например, разборчив ли внутриигровой текст на маленьком экране устройства, и будут ли работать хорошо настройки графики игры по умолчанию.

На странице также выделяются игры, в которые можно играть, но для которых может потребоваться немного поиграть с настройками. В некоторых случаях все, что отделяет игру от «Игроспособной» и «Проверенной», — это тот факт, что вам нужно вызвать виртуальный сенсорный экран для ввода текста в какой-то момент. Игра, в которую можно играть, также может означать, что вы можете увидеть предупреждение о совместимости при загрузке или что ее внутриигровой текст будет отображаться маленьким. Для других релизов вам может потребоваться установка некоторого программного обеспечения в качестве предварительного условия, что мешает быстрому началу игры.
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