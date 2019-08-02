Valve похвасталась успехами «Лаборатории» Steam

В начале июля Valve запустила «Лабораторию» Steam, в которой тестировала экспериментальные функции. Теперь же компания решила поделиться успехами раздела.

По словам Valve, игроки хорошо приняли «интерактивного советника», который подбирает игры, судя по библиотеке пользователей. Компания смотрела, как часто геймеры заходили на страницу игры через советника, а затем вычисляла количество «позитивных действий», вроде покупок или добавлений в список желаний. По подсчетам Valve, через советника пользователи закинули в «вишлисты» около 10 000 игр, что указывает на успех затеи. Valve также решила улучшить раздел, опираясь на комментарии геймеров. Теперь пользователи могут исключать из алгоритма советника отдельные игры из своей библиотеки.